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ВОЗ призвала вакцинироваться от COVID-19 из-за роста случаев заболевания

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на своей странице в соцсетях призвал всех носить маски и делать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 из-за увеличения числа случаев заболевания.
ВОЗ призвала вакцинироваться от COVID-19 из-за роста случаев заболевания
  • РИА Новости

«Число респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами, растёт во многих странах в течение нескольких недель, и ожидается, что это продолжится после недавних праздников», — цитирует его РИА Новости.

Он призвал людей активнее делать тесты на выявление коронавируса и обращаться за медицинской помощью, когда это необходимо.

В конце декабря, как сообщало URA.RU, первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявила, что в регионе коронавирус пошёл на спад, однако ему на смену приходит вирус гриппа.

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