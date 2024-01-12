RT в Telegram
Подпишись

Кабмин Японии будет следить за ситуацией из-за намерения Путина посетить Курилы

Япония будет следить за ситуацией после обещания Путина съездить на Курилы

Короткая ссылка
Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси заявил о планах властей Японии внимательно следить за ситуацией после заявления президента России Владимира Путина о намерении посетить Курилы.
Кабмин Японии будет следить за ситуацией из-за намерения Путина посетить Курилы
  • globallookpress.com

Ранее Владимир Путин пообещал, что когда-нибудь посетит Курилы.

По словам Хаяси, властям Японии известно об этом заявлении российского лидера.

«Правительство продолжит внимательно следить за дальнейшей ситуацией и действовать соответствующим образом», — цитирует его РИА Новости.

В конце октября сообщалось, что японские рыбаки не могут вести промысел в районе Южных Курил из-за антироссийских санкций. Отмечается, что рыбаки с Хоккайдо теперь ловят рыбу в районе полуострова Немуро.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами. Как отмечали в Кремле, пока какие-либо перспективы переговоров по мирному договору с Японией отсутствуют.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Япония активно присоединилась к стану недружественных государств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить