Кабмин Японии будет следить за ситуацией из-за намерения Путина посетить Курилы

Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси заявил о планах властей Японии внимательно следить за ситуацией после заявления президента России Владимира Путина о намерении посетить Курилы.

Ранее Владимир Путин пообещал, что когда-нибудь посетит Курилы.

По словам Хаяси, властям Японии известно об этом заявлении российского лидера.

«Правительство продолжит внимательно следить за дальнейшей ситуацией и действовать соответствующим образом», — цитирует его РИА Новости.

В конце октября сообщалось, что японские рыбаки не могут вести промысел в районе Южных Курил из-за антироссийских санкций. Отмечается, что рыбаки с Хоккайдо теперь ловят рыбу в районе полуострова Немуро.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами. Как отмечали в Кремле, пока какие-либо перспективы переговоров по мирному договору с Японией отсутствуют.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Япония активно присоединилась к стану недружественных государств.