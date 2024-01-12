Кабмин Японии будет следить за ситуацией из-за намерения Путина посетить Курилы
Япония будет следить за ситуацией после обещания Путина съездить на Курилы
- globallookpress.com
Ранее Владимир Путин пообещал, что когда-нибудь посетит Курилы.
По словам Хаяси, властям Японии известно об этом заявлении российского лидера.
«Правительство продолжит внимательно следить за дальнейшей ситуацией и действовать соответствующим образом», — цитирует его РИА Новости.
В конце октября сообщалось, что японские рыбаки не могут вести промысел в районе Южных Курил из-за антироссийских санкций. Отмечается, что рыбаки с Хоккайдо теперь ловят рыбу в районе полуострова Немуро.
Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами. Как отмечали в Кремле, пока какие-либо перспективы переговоров по мирному договору с Японией отсутствуют.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Япония активно присоединилась к стану недружественных государств.