HS: японские рыбаки лишились доступа к Курилам из-за антироссийских санкций
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«Мы бы хотели снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись», — говорится в материале.
Отмечается, что рыбаки с Хоккайдо теперь ловят рыбу в районе полуострова Немуро.
В статье говорится о необходимости японского правительства компенсировать потери рыбакам.
Ранее Министерство иностранных дел Японии призвало Россию снять ограничения на импорт японской рыбной продукции и морепродуктов.