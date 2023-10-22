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HS: японские рыбаки лишились доступа к Курилам из-за антироссийских санкций

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Японские рыбаки не могут вести промысел в районе Южных Курил из-за антироссийских санкций, сообщает Hokkaido Shimbun.
HS: японские рыбаки лишились доступа к Курилам из-за антироссийских санкций
  • Gettyimages.ru
  • © Евгений Харитонов

«Мы бы хотели снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись», — говорится в материале.

Отмечается, что рыбаки с Хоккайдо теперь ловят рыбу в районе полуострова Немуро.

В статье говорится о необходимости японского правительства компенсировать потери рыбакам.

Ранее Министерство иностранных дел Японии призвало Россию снять ограничения на импорт японской рыбной продукции и морепродуктов.

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