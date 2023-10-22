HS: японские рыбаки лишились доступа к Курилам из-за антироссийских санкций

Японские рыбаки не могут вести промысел в районе Южных Курил из-за антироссийских санкций, сообщает Hokkaido Shimbun.

«Мы бы хотели снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись», — говорится в материале.

Отмечается, что рыбаки с Хоккайдо теперь ловят рыбу в районе полуострова Немуро.

В статье говорится о необходимости японского правительства компенсировать потери рыбакам.

Ранее Министерство иностранных дел Японии призвало Россию снять ограничения на импорт японской рыбной продукции и морепродуктов.