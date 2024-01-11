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Путин пообещал однажды побывать на Курилах

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Президент России Владимир Путин пообещал, что когда-нибудь посетит Курилы.
Путин пообещал однажды побывать на Курилах
  • РИА Новости

«Надо развивать туристический кластер островов. Там очень интересно, говорят. Не был ни разу, к сожалению, но обязательно приеду», — цитирует его ТАСС.

В конце октября сообщалось, что японские рыбаки не могут вести промысел в районе Южных Курил из-за антироссийских санкций. Отмечается, что рыбаки с Хоккайдо теперь ловят рыбу в районе полуострова Немуро.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами. Как отмечали в Кремле, пока какие-либо перспективы переговоров по мирному договору с Японией отсутствуют. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Япония активно присоединилась к стану недружественных государств.

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