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Зеленский раскритиковал позицию Десантиса за блокировку выделения помощи Украине

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Владимир Зеленский раскритиковал позицию кандидата в президенты США, губернатора Флориды Рона Десантиса и республиканцев из конгресса, блокирующих выделение помощи Украине.

По его словам, любое промедление ставит под удар уязвимые категории населения.

При этом Зеленский отметил, что Десантис молодой и «не понимает, что такое поддерживать пенсионеров» в воюющей стране. 

«Когда Десантис станет пенсионером, я ему лично с благодарностью помогу за то, что США помогали нашим пенсионерам», — цитирует Зеленского РИА Новости.

Ранее Десантис заявил, что США тратят «ужасно много денег» на Украину без пользы.

Также Зеленский пожаловался, что украинские пенсионеры умрут без финансирования Запада.

Кроме того, по словам Десантиса, американский лидер Джо Байден не в состоянии объяснить американскому населению конечную цель поддержки Киева в конфликте на Украине.

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