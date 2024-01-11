Зеленский пожаловался, что украинские пенсионеры умрут без финансирования Запада

Владимир Зеленский во время своего визита в Латвию пожаловался, что пенсионеры, живущие на Украине, умрут, если Запад прекратит финансирование Киева.

По его словам, украинское правительство «много чего покупает за деньги страны», однако, если нет финансирования извне, то Киев не сможет дать пенсию пенсионерам.

«Я не давлю на жалость, но без пенсии старые люди просто умрут. У нас более 11 млн пенсионеров — есть ли ещё хоть одна такая страна в Европе?» — приводит его слова украинское издание «СТРАНА.ua».

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев намерен задержать пенсии, зарплаты учителям и госслужащим, если не получит помощь Запада.