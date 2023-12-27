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Украина может задержать пенсии и зарплаты учителям, если не получит помощь Запада

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Первый заместитель премьер-министра — министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью Financial Times заявила, что Киев намерен задержать пенсии, зарплаты учителям и госслужащим, если не получит помощь Запада.
Украина может задержать пенсии и зарплаты учителям, если не получит помощь Запада
  • РИА Новости

Могут задержать выплату зарплат 1,4 млн учителей и порядка 500 тыс. госслужащих, уточнила она.

По словам Свириденко, в случае отсутствия поддержки со стороны западных стран на Украине будут уделять приоритетное внимание обороне и обслуживанию долга.

Она добавила, что в связи с этим существует огромный риск недофинансирования ряда секторов социальной сферы.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что не знает, откуда взять деньги на мобилизацию полумиллиона человек.

Искусственно увеличить такие расходы не получится — средств для этого просто нет, подчеркнул он.

Посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил, что деньги, которые Австрия выделила Киеву якобы на восстановление экономики, идут на финансирование ВСУ.

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