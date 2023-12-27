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Посол Любинский: деньги, выделенные Веной Киеву якобы на экономику, идут на ВСУ

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Посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил в интервью РИА Новости, что деньги, которые Австрия выделила Киеву якобы на восстановление экономики, идут на финансирование ВСУ.

По его словам, за год таких средств на Украину из Австрии в форме пожертвований ушло более € 150 млн.

Также, как отметил дипломат, непосредственно правительством было выделено ещё €80 млн.

«Вена по большому счету соучаствует в спонсировании бесконечной накачки Киева западными вооружениями, направляя средства в пресловутый «Фонд мира» ЕС», — сказал Любинский.

Ранее Любинский заявил, что нейтралитет Австрии остался в прошлом, никакой речи о посредничестве Вены в украинском или израильском конфликтах идти не может.

Также глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что время для переговоров по Украине ещё не пришло.

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