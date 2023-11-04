Посол России Любинский: нейтралитет Австрии остался в прошлом

Нейтралитет Австрии остался в прошлом, никакой речи о посредничестве Вены в украинском или израильском конфликтах идти не может, заявил российский посол в европейской республике Дмитрий Любинский.

Дипломат утверждает, что позиция Австрии по Украине и по палестинскому кризису носит откровенно пристрастный характер.

«Прежде всего акцентируется безоговорочная солидарность с Киевом или Тель-Авивом. Тем самым Вена сама оставила себя вне игры. Политика активного нейтралитета времён Бруно Крайского в его исконном понимании осталась в далёком прошлом. О каких-либо посреднических усилиях Австрии в конфликте на Украине сегодня говорить не приходится вовсе», — сказал посол РИА Новости.

Силы австрийского руководства брошены на поддержку Киева и попытки без разбору приписывать Москве все мыслимые и немыслимые грехи, подчеркнул Любинский.

Агентство напоминает, что идею о посредничестве Австрии в конфликте на Украине предложил 25 октября лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в сентябре призвал не называть «сторонниками России» тех, кто ждёт перемирия в зоне военного конфликта на Украине.