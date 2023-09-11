Канцлер Австрии призвал не называть «сторонниками России» желающих мира

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал не называть «сторонниками России» тех, кто ждёт перемирия в зоне военного конфликта на Украине.

«Но Запад не может решать (когда начнутся мирные переговоры. — RT), это должна делать Украина», — добавил он в интервью Die Welt.

По мнению Нехаммера, к участию в переговорах было бы важно привлечь Турцию, Китай, Индию и Саудовскую Аравию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от посреднических услуг по вопросу разрешения ситуации на Украине.

Госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC отметил, что Киев пойдёт на переговоры, если Москва выступит с такой инициативой.