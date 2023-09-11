Канцлер Австрии призвал не называть «сторонниками России» желающих мира
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«Но Запад не может решать (когда начнутся мирные переговоры. — RT), это должна делать Украина», — добавил он в интервью Die Welt.
По мнению Нехаммера, к участию в переговорах было бы важно привлечь Турцию, Китай, Индию и Саудовскую Аравию.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от посреднических услуг по вопросу разрешения ситуации на Украине.
Госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC отметил, что Киев пойдёт на переговоры, если Москва выступит с такой инициативой.