Блинкен: Киев пойдёт на переговоры, если Москва выступит с такой инициативой

США считают, что Украина решится на переговоры с Россией, если Москва выступит с подобной инициативой. Также Вашингтон готов следовать за Киевом в этом вопросе.

Такое заявление сделал госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC.

По его мнению, Украине предстоит решать, как именно закончится конфликт. Блинкен утверждает, что США якобы не видят признаков стремления российского лидера Владимира Путина перейти к переговорам.

«Если же он проявит такой интерес, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, и мы будем сразу за ними», — сказал госсекретарь.

Ранее Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от посреднических услуг по вопросу разрешения ситуации на Украине.