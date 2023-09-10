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Блинкен: Киев пойдёт на переговоры, если Москва выступит с такой инициативой

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США считают, что Украина решится на переговоры с Россией, если Москва выступит с подобной инициативой. Также Вашингтон готов следовать за Киевом в этом вопросе.
Блинкен: Киев пойдёт на переговоры, если Москва выступит с такой инициативой
  • РИА Новости

Такое заявление сделал госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC.

По его мнению, Украине предстоит решать, как именно закончится конфликт. Блинкен утверждает, что США якобы не видят признаков стремления российского лидера Владимира Путина перейти к переговорам.

«Если же он проявит такой интерес, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, и мы будем сразу за ними», — сказал госсекретарь.

Ранее Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от посреднических услуг по вопросу разрешения ситуации на Украине.

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