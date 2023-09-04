Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от посредничества по Украине
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- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Что касается посреднических услуг, то мы никогда от них не отказывались», — сказал он.
Президент напомнил в том числе о посреднических предложениях и инициативах КНР, а также африканских государств.
«Ну, конечно, мы благодарны и президенту Турции за его усилия на этом направлении», — отметил Путин.
Также Путин заявил, что на переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом большое внимание уделили ситуации вокруг Украины и вопросам зерновой сделки.