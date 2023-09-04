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Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от посредничества по Украине

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от посреднических услуг по вопросу разрешения ситуации на Украине.
Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от посредничества по Украине
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Что касается посреднических услуг, то мы никогда от них не отказывались», — сказал он.

Президент напомнил в том числе о посреднических предложениях и инициативах КНР, а также африканских государств.

«Ну, конечно, мы благодарны и президенту Турции за его усилия на этом направлении», — отметил Путин. 

Также Путин заявил, что на переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом большое внимание уделили ситуации вокруг Украины и вопросам зерновой сделки.

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