Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от посредничества по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от посреднических услуг по вопросу разрешения ситуации на Украине.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Что касается посреднических услуг, то мы никогда от них не отказывались», — сказал он.

Президент напомнил в том числе о посреднических предложениях и инициативах КНР, а также африканских государств.

«Ну, конечно, мы благодарны и президенту Турции за его усилия на этом направлении», — отметил Путин.

Также Путин заявил, что на переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом большое внимание уделили ситуации вокруг Украины и вопросам зерновой сделки.