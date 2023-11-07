Конфликт на Украине можно решить только с помощью диалога, но время для этого ещё не наступило, заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг.

«Думаю, мы все согласны, что мира можно достичь только за столом переговоров. Но мы до этого ещё не дошли», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился отказом Владимира Зеленского от переговоров с Россией на фоне плохого положения дел на фронте.

В Time заявили, что Владимир Зеленский потерял оптимизм после сентябрьского визита в США.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Запад устал от бесконечной помощи Украине.