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Глава МИД Австрии заявил, что время для переговоров по Украине ещё не пришло

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Конфликт на Украине можно решить только с помощью диалога, но время для этого ещё не наступило, заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг.
Глава МИД Австрии заявил, что время для переговоров по Украине ещё не пришло
  • AP

«Думаю, мы все согласны, что мира можно достичь только за столом переговоров. Но мы до этого ещё не дошли», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился отказом Владимира Зеленского от переговоров с Россией на фоне плохого положения дел на фронте.

В Time заявили, что Владимир Зеленский потерял оптимизм после сентябрьского визита в США.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Запад устал от бесконечной помощи Украине.

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