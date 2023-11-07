Глава МИД Австрии заявил, что время для переговоров по Украине ещё не пришло
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«Думаю, мы все согласны, что мира можно достичь только за столом переговоров. Но мы до этого ещё не дошли», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился отказом Владимира Зеленского от переговоров с Россией на фоне плохого положения дел на фронте.
В Time заявили, что Владимир Зеленский потерял оптимизм после сентябрьского визита в США.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Запад устал от бесконечной помощи Украине.