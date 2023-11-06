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Филиппо возмутил отказ Зеленского от переговоров на фоне провала на фронте

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Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился отказом Владимира Зеленского от переговоров с Россией на фоне плохого положения дел на фронте.
Филиппо возмутил отказ Зеленского от переговоров на фоне провала на фронте
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Что за игру ведёт Зеленский?! Он только что заявил, что не готов разговаривать с Россией! Так что же он хочет делать? Жертвовать своим народом до последнего украинца?» — приводит РИА Новости слова Филиппо в соцсети X.

Он отметил, что главком ВСУ Валерий Залужный в то же время признаёт провальную ситуацию на фронте.

Политик призвал остановить конфликт и прекратить поддерживать Украину.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что западные лидеры очень грамотно изолируют Зеленского.

Также в статье The New York Times говорится, что пессимизм украинцев касательно перспектив победы в конфликте усиливается, также растёт недовольство государством.

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