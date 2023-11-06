The Spectator: Зеленский изменил тон общения с западными политиками
- globallookpress.com
- © IMAGO
Автор статьи подчёркивает, что раньше Зеленский требовал больше вооружений для «быстрой победы».
«Теперь она (риторика. — RT) становится «дайте нам больше, или конфликт затянется на неопределённый срок», — говорится в заявлении.
Таким образом, Зеленский намерен использовать страхи Запада из-за длительного конфликта с Россией, на который, по информации журналиста, уже потратили более £200 млрд.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что западные лидеры очень грамотно изолируют Зеленского.
Также в статье The New York Times говорится, что пессимизм украинцев касательно перспектив победы в конфликте усиливается, также растёт недовольство государством.