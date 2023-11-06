RT в Telegram
Подпишись

The Spectator: Зеленский изменил тон общения с западными политиками

Короткая ссылка
Владимир Зеленский изменил тон переговоров с западными политиками. Об этом сообщило издание The Spectator.
The Spectator: Зеленский изменил тон общения с западными политиками
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

Автор статьи подчёркивает, что раньше Зеленский требовал больше вооружений для «быстрой победы».

«Теперь она (риторика. — RT) становится «дайте нам больше, или конфликт затянется на неопределённый срок», — говорится в заявлении.

Таким образом, Зеленский намерен использовать страхи Запада из-за длительного конфликта с Россией, на который, по информации журналиста, уже потратили более £200 млрд.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что западные лидеры очень грамотно изолируют Зеленского.

Также в статье The New York Times говорится, что пессимизм украинцев касательно перспектив победы в конфликте усиливается, также растёт недовольство государством.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить