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NYT: среди украинцев нарастает пессимизм по поводу исхода конфликта

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Пессимизм украинцев касательно перспектив победы в конфликте усиливается, также растёт недовольство государством.

С таким заявлением выступили в New York Times.

«Мальчики на фронте очень устали физическими и психологически», — сказал глава львовского села Тухля Андрей Ткачук.

Также, по данным газеты,  рейтинг доверия украинцев к правительству упал с 74% в мае до 39% в октябре.

Ранее в Time заявили, что Владимир Зеленский потерял оптимизм после сентябрьского визита в США.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Запад устал от бесконечной помощи Украине.

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