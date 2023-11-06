NYT: среди украинцев нарастает пессимизм по поводу исхода конфликта
С таким заявлением выступили в New York Times.
«Мальчики на фронте очень устали физическими и психологически», — сказал глава львовского села Тухля Андрей Ткачук.
Также, по данным газеты, рейтинг доверия украинцев к правительству упал с 74% в мае до 39% в октябре.
Ранее в Time заявили, что Владимир Зеленский потерял оптимизм после сентябрьского визита в США.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Запад устал от бесконечной помощи Украине.