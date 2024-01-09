Шефа Пентагона Остина перевели из отделения интенсивной терапии
Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«Министр Остин по-прежнему госпитализирован... Он больше не в отделении интенсивной терапии», — говорится в сообщении.
6 января стало известно, что 1 января Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после недавней медпроцедуры.
По данным NBC News, глава Пентагона провёл четыре дня на интенсивной терапии.
Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что ему не было ничего известно о госпитализации Остина.