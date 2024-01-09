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Шефа Пентагона Остина перевели из отделения интенсивной терапии

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Министр обороны США Ллойд Остин переведён из отделения интенсивной терапии, но остаётся в больнице.

Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Министр Остин по-прежнему госпитализирован... Он больше не в отделении интенсивной терапии», — говорится в сообщении.

6 января стало известно, что 1 января Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после недавней медпроцедуры.

По данным NBC News, глава Пентагона провёл четыре дня на интенсивной терапии.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что ему не было ничего известно о госпитализации Остина.

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