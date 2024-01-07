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Глава Пентагона признал, что следовало раньше сообщить о его госпитализации

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Глава Пентагона Ллойд Остин признал, что американскому оборонному ведомству следовало раньше сообщить общественности о его госпитализации.

«Признаю, что я должен был проделать лучшую работу, чтобы общественность была проинформирована должным образом. Я обязуюсь работать лучше», — следует из письменного заявления Остина.

Он добавил, что полностью берёт на себя ответственность за решения о раскрытии информации.

По словам министра, сейчас он уже идёт на поправку.

6 января стало известно, что 1 января Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после недавней медпроцедуры.

По данным NBC News, глава Пентагона провёл четыре дня на интенсивной терапии.

Источники Politico отметили, что Минобороны США на протяжении трёх дней не сообщало Белому дому о госпитализации главы ведомства.

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