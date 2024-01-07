Глава Пентагона признал, что следовало раньше сообщить о его госпитализации
«Признаю, что я должен был проделать лучшую работу, чтобы общественность была проинформирована должным образом. Я обязуюсь работать лучше», — следует из письменного заявления Остина.
Он добавил, что полностью берёт на себя ответственность за решения о раскрытии информации.
По словам министра, сейчас он уже идёт на поправку.
6 января стало известно, что 1 января Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после недавней медпроцедуры.
По данным NBC News, глава Пентагона провёл четыре дня на интенсивной терапии.
Источники Politico отметили, что Минобороны США на протяжении трёх дней не сообщало Белому дому о госпитализации главы ведомства.