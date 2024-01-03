Представитель Госдепа Миллер: США и Израиль не причастны к теракту в Иране

Соединённые Штаты не причастны к теракту, который произошёл в иранском Кермане и унёс жизни по меньшей мере 103 человек, заявил представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер. Также у Вашингтона нет оснований полагать, что Израиль сыграл в этом какую-либо роль, добавил он.

«Во-первых, США не были причастны к этому каким-либо образом, а предположения об обратном нелепы. Во-вторых, у нас нет оснований полагать, что Израиль был причастен к взрыву», — сказал он на брифинге для журналистов.

Миллер добавил, что у Вашингтона нет информации, которая говорила бы об обратном.

Комментируя удар по пригороду Бейрута в Ливане, где был убит замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, чиновник также сказал, что не знает, кто мог стоять за нападением.

Вечером 2 января взрыв произошёл на юге от Бейрута, в пригороде столицы Ливана. В результате удара погиб член руководства палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури. По имеющимся данным, также погибли два командира «Бригад аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС).

«Хезболла» расценила убийство аль-Арури как нападение на Ливан и покушение на его суверенитет.

3 января в Ираке произошёл теракт — неизвестные привели в действие два взрывных устройства на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани.

Согласно последним данным, число пострадавших достигло 188. Погибли 103 человека. По всему Ирану 4 января будет объявлено днём траура.