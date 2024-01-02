«Хезболла» пообещала ответить на убийство аль-Арури в пригороде Бейрута

«Хезболла» расценивает убийство замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури в пригороде Бейрута как нападение на Ливан и покушение на его суверенитет, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на ливанское движение.

«Это преступление не останется без ответа и наказания», — сказано в заявлении «Хезболлы».

Вечером 2 января взрыв произошёл на юге от Бейрута, в пригороде столицы Ливана. В результате удара погиб член руководства палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури. По имеющимся данным, также погибли два командира «Бригад аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС).

Как сообщил американской газете The Washington Post чиновник Пентагона на условиях анонимности, ответственность за удар по пригороду Бейрута несут Вооружённые силы Израиля.

Вместе с этим, по данным канала Channel 12, секретарь кабмина Биньямина Нетаньяху направил министрам директиву, в которой поручил не давать публичных комментариев о предположительном ударе ВС Израиля по пригороду Бейрута. Депутат правящей партии «Ликуд» Дани Данон при этом похвалил израильских военных сразу после появления сообщений о гибели палестинского чиновника.