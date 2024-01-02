Замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури убит в результате взрыва в Ливане
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Об этом сообщает Lebanon 24 со ссылкой на палестинское движение. По имеющимся данным, также погибли два командира «Бригад аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС).
Источник ТАСС в бюро движения сообщил, что удар наносился беспилотником. По его сведениям, погибли ещё трое активистов, которые находились в здании.
Вместе с этим корреспондент Al Mayadeen сообщает, удар наносился «тремя ракетами».
Вечером 2 января взрыв произошёл на юге от Бейрута, в пригороде столицы Ливана. После этого в СМИ появились сообщения о том, что целью атаки мог быть замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури.