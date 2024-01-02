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Замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури убит в результате взрыва в Ливане

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Член руководства палестинского ХАМАС Салех аль-Арури погиб в результате атаки беспилотника в пригороде Бейрута в Ливане.
Замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури убит в результате взрыва в Ливане
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Lebanon 24 со ссылкой на палестинское движение. По имеющимся данным, также погибли два командира «Бригад аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС).

Источник ТАСС в бюро движения сообщил, что удар наносился беспилотником. По его сведениям, погибли ещё трое активистов, которые находились в здании.

Вместе с этим корреспондент Al Mayadeen сообщает, удар наносился «тремя ракетами».

Вечером 2 января взрыв произошёл на юге от Бейрута, в пригороде столицы Ливана. После этого в СМИ появились сообщения о том, что целью атаки мог быть замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури.

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