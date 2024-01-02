Times of Israel: депутат кнессета похвалил ЦАХАЛ за убийство аль-Арури в Ливане
Депутат правящей партии Израиля «Ликуд» Дани Данон похвалил израильских военных за убийство замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури в пригороде Бейрута, сообщает Times of Israel.
Как отмечает израильское издание, министр финансов страны Бецалель Смотрич также написал в своём X (бывший Twitter): «Так пусть все враги твои погибнут», цитируя Книгу Судей.
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