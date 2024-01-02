Washington Post: Израиль нанёс удар по члену руководства ХАМАС под Бейрутом

Ответственность за удар по пригороду Бейрута, в результате которого погиб замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, несут Вооружённые силы Израиля, заявил американской газете The Washington Post чиновник Пентагона, имя которого не называется.

«Представитель Министерства обороны США, говоря о секретных операциях на условиях анонимности, заявил, что Армия обороны Израиля ответственна за удар по аль-Арури, продолжается работа по подтверждению данных о его гибели», — пишет издание.

Газета напоминает, что любое нападение Израиля на представителей ХАМАС в Ливане может привести к эскалации региональной напряжённости. Израиль и ливанская «Хезболла» в последнее время обмениваются трансграничными ударами, отмечают журналисты.

Вечером 2 января взрыв произошёл на юге от Бейрута, в пригороде столицы Ливана. В результате удара погиб член руководства палестинского ХАМАС Салех аль-Арури. По имеющимся данным, также погибли два командира «Бригад аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС).

Как писало издание Times of Israel со ссылкой на канал Channel 12, секретарь кабмина Биньямина Нетаньяху направил министрам директиву, в которой поручил не давать публичных комментариев о предположительном ударе ВС Израиля по пригороду Бейрута. Вместе с этим депутат правящей партии «Ликуд» Дани Данон похвалил израильских военных сразу после появления сообщений о гибели палестинского чиновника.