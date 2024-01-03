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В Иране 4 января объявлено днём траура по жертвам теракта в Кермане

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По всему Ирану 4 января будет объявлено днём траура по жертвам теракта в Кермане, сообщает агентство Fars.
В Иране 4 января объявлено днём траура по жертвам теракта в Кермане
  • AP
  • © Tasnim News Agency

«После террористического инцидента в Кермане правительство объявило завтрашний траур по всей стране», — сказано в сообщении.

Согласно последним данным, число пострадавших достигло 188 человек. Погибли 103 человека. Первый взрыв был примерно в 15:00 по местному времени, второе устройство привели в действие, когда люди собрались помочь пострадавшим, сообщили в МВД. Взрывы произошли на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани.

Президент России Владимир Путин направил руководству Ирана соболезнования в связи с терактом. Он подчеркнул, что убийство мирных людей, посещавших кладбище, «потрясает своей жестокостью и цинизмом».

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