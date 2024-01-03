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Медведев в резкой форме отреагировал на заявления Парижа об ударе по Белгороду

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подверг острой критике позицию Франции относительно ударов украинских войск по мирному населению Белгорода, назвав ответственных за такое заявление французских чиновников уродами.
Медведев в резкой форме отреагировал на заявления Парижа об ударе по Белгороду
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале высокопоставленный чиновник в резкой форме осудил заявления Парижа.

«Мы никогда не любили французов... И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса — это «право на самооборону», — написал он.

30 декабря ВСУ атаковали мирное население Белгорода двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям.

В результате удара погибли 25 человек. Президент Владимир Путин назвал атаку ВСУ терактом.

Министерство иностранных дел Франции во время брифинга проигнорировало просьбу обозначить позицию Парижа относительно ударов ВСУ по мирному населению Белгорода. Вместе с этим во французском МИД отметили, что Украина «осуществляет законное право на оборону в соответствии с 51-й статьёй Устава ООН».

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