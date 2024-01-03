В МИД Франции не стали осуждать удары ВСУ по Белгороду, назвав их законными

Министерство иностранных дел Франции проигнорировало просьбу обозначить позицию Парижа относительно ударов ВСУ по мирному населению Белгорода. Вместе с этим во французском МИД назвали действия Киева «законными».

Журналисты во время брифинга обратили внимание на ракетные удары ВСУ с применением кассетных боеприпасов, сообщает РИА Новости.

Как заявили в МИД европейской страны, Украина «осуществляет законное право на оборону в соответствии с 51-й статьёй Устава ООН».

Постпредство России при ОБСЕ ранее заявило, что руководство организации в лице генсека Хельги Шмид и председательствующей в ней Мальты заняло сторону Киева, не осудив обстрелы Белгорода со стороны ВСУ.

30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

В результате атаки погибли 25 человек. Президент Владимир Путин назвал атаку ВСУ терактом.