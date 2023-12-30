МИД России: к обстрелу Белгорода причастны США и Великобритания

В Министерстве иностранных дел России заявили, что к обстрелу Белгорода украинцами непосредственно причастны британские и американские консультанты.

«К организации этого теракта непосредственно причастны британские и американские консультанты, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений», — отмечается в заявлении ведомства.

Подчёркивается, что ответственность за обстрел также несут страны Европейского союза, которые продолжают накачивать киевский режим оружием.

«Обстрелы населённых пунктов Донбасса, Херсонской и Запорожских областей, Крыма, других российских регионов, безжалостные и слепые убийства мирных жителей свидетельствует об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей», — добавили в МИД.

В министерстве указали, что все организаторы и исполнители этого и других преступлений Киева понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

По данным МЧС России на 17:58 мск, в результате обстрела Белгорода украинцами погибли 12 взрослых и два ребёнка. Ещё 108 человек, включая 15 детей, пострадали.