Шор: Запад под видом евроинтеграции накачивает Молдавию оружием
Об этом он заявил в ходе прямой трансляции в своём Telegram-канале.
По словам политика, никакого европейского пути Молдавии больше быть не должно, так как «это враньё».
«Не будет ни пенсий в €2 тыс., ни немецких дорог. Молдавия ничего этого не получит от Запада и от Европы», — сказал Шор.
При этом он подчеркнул, что Молдавия нужна Западу для борьбы с Россией, однако страна не должна этого допустить.
Ранее Шор призвал расследовать назначение главой Нацбанка Молдавии гражданки Румынии.
Также, по его словам, внешнее управление Европы принесло жителям Молдавии лишь бедность.