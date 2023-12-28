Шор: Запад под видом евроинтеграции накачивает Молдавию оружием

Молдавский политик и оппозиционер Илан Шор выразил мнение, что Запад под видом европейской интеграции накачивает Молдавию оружием и продвигает русофобию.

Об этом он заявил в ходе прямой трансляции в своём Telegram-канале.

По словам политика, никакого европейского пути Молдавии больше быть не должно, так как «это враньё».

«Не будет ни пенсий в €2 тыс., ни немецких дорог. Молдавия ничего этого не получит от Запада и от Европы», — сказал Шор.

При этом он подчеркнул, что Молдавия нужна Западу для борьбы с Россией, однако страна не должна этого допустить.

Ранее Шор призвал расследовать назначение главой Нацбанка Молдавии гражданки Румынии.

Также, по его словам, внешнее управление Европы принесло жителям Молдавии лишь бедность.