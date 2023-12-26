Шор призвал расследовать назначение главой Нацбанка Молдавии гражданки Румынии

Молдавский политик Илан Шор заявил, что скандал с назначением главой Национального банка Молдавии гражданки Румынии — экс-председателя румынского сената Анки Драгу — необходимо расследовать.

«Ходят слухи, что новая глава Нацбанка Молдовы — румынский агент. Если это так, то это безусловный скандал. Представьте себе в любой другой демократической стране спецагента иностранного государства во главе Национального банка! Считаю, что этот инцидент должен быть немедленно расследован», — написал Шор в Telegram-канале.

Ранее в румынских СМИ появились сообщения, что Драгу является старшим офицером Службы внешней разведки Румынии.