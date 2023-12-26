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Шор призвал расследовать назначение главой Нацбанка Молдавии гражданки Румынии

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Молдавский политик Илан Шор заявил, что скандал с назначением главой Национального банка Молдавии гражданки Румынии — экс-председателя румынского сената Анки Драгу — необходимо расследовать.
Шор призвал расследовать назначение главой Нацбанка Молдавии гражданки Румынии
  • Gettyimages.ru
  • © Pierre Crom

«Ходят слухи, что новая глава Нацбанка Молдовы — румынский агент. Если это так, то это безусловный скандал. Представьте себе в любой другой демократической стране спецагента иностранного государства во главе Национального банка! Считаю, что этот инцидент должен быть немедленно расследован», — написал Шор в Telegram-канале.

Ранее в румынских СМИ появились сообщения, что Драгу является старшим офицером Службы внешней разведки Румынии.

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