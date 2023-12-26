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Шор: внешнее управление Европы принесло жителям Молдавии лишь бедность

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Оппозиционер Илан Шор заявил, что Молдавия уже три года находится под внешним управлением Европы и оно не принесло жителям страны ничего, кроме бедности и роста цен.
Шор: внешнее управление Европы принесло жителям Молдавии лишь бедность
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом он сказал в ходе видеотрансляции в Telegram.

«Три года Европа напрямую правит Молдавией. И всё, что получила страна — это бедность, рост тарифа на газ в три раза, более высокие цены на электричество и растущая инфляция», — цитирует его РИА Новости.

Он положительно отнёсся к идее провести в стране референдум по выбору геополитического вектора государства, отметив, что его команда будет говорить правду и указывать на то, что граждан страны ждёт лучшая жизнь в случае переориентации на Восток.

Ранее лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу подверг критике то, что новым главой Национального банка Молдавии стала гражданка Румынии и офицер румынской Службы внешней разведки Анку Драгу.

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