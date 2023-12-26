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В Молдавии подвергли критике назначение офицера СВР Румынии главой Нацбанка

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Лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу подверг критике то, что новым главой Национального банка Молдавии стала гражданка Румынии и офицер румынской Службы внешней разведки Анку Драгу.
В Молдавии подвергли критике назначение офицера СВР Румынии главой Нацбанка
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram.

«Назначенная главой Национального банка Молдовы Анка Драгу по занятному стечению обстоятельств также является старшим офицером Службы внешней разведки Румынии... У меня только пара вопросов: какие интересы будут приоритетными для такого руководителя — Молдавия или Румыния?» — указал он.

Лунгу также задался риторическим вопросом, не дают ли представители румынской Службы внешней разведки Румынии присягу.

Отдельно политик подчеркнул, что данная ситуация представляет собой не просто вопрос национальной гордости, а «вопрос безопасности и независимости нашей страны».

«Чьи конкретно интересы сейчас представляет наше правительство?» — добавил Лунгу

Ранее парламент Молдавии проголосовал за отправку в отставку главы Национального банка Октавиана Армашу.

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