В Молдавии подвергли критике назначение офицера СВР Румынии главой Нацбанка

Лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу подверг критике то, что новым главой Национального банка Молдавии стала гражданка Румынии и офицер румынской Службы внешней разведки Анку Драгу.

Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram.

«Назначенная главой Национального банка Молдовы Анка Драгу по занятному стечению обстоятельств также является старшим офицером Службы внешней разведки Румынии... У меня только пара вопросов: какие интересы будут приоритетными для такого руководителя — Молдавия или Румыния?» — указал он.

Лунгу также задался риторическим вопросом, не дают ли представители румынской Службы внешней разведки Румынии присягу.

Отдельно политик подчеркнул, что данная ситуация представляет собой не просто вопрос национальной гордости, а «вопрос безопасности и независимости нашей страны».

«Чьи конкретно интересы сейчас представляет наше правительство?» — добавил Лунгу

Ранее парламент Молдавии проголосовал за отправку в отставку главы Национального банка Октавиана Армашу.