В Молдавии подвергли критике назначение офицера СВР Румынии главой Нацбанка
- Gettyimages.ru
- © picture alliance
Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram.
«Назначенная главой Национального банка Молдовы Анка Драгу по занятному стечению обстоятельств также является старшим офицером Службы внешней разведки Румынии... У меня только пара вопросов: какие интересы будут приоритетными для такого руководителя — Молдавия или Румыния?» — указал он.
Лунгу также задался риторическим вопросом, не дают ли представители румынской Службы внешней разведки Румынии присягу.
Отдельно политик подчеркнул, что данная ситуация представляет собой не просто вопрос национальной гордости, а «вопрос безопасности и независимости нашей страны».
«Чьи конкретно интересы сейчас представляет наше правительство?» — добавил Лунгу
Ранее парламент Молдавии проголосовал за отправку в отставку главы Национального банка Октавиана Армашу.