Член Комиссии ООН по шельфу не слышал об обращении в неё США по Арктике
Об этом пишет РИА Новости.
Он рассказал, что никогда не слышал о том, чтобы Соединённые Штаты подали заявку в Комиссию ООН по границам континентального шельфа.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Госдепартаменте США заявили об увеличении претензий страны на континентальный шельф, территория которого в два раза превышает площадь Калифорнии.
В Госдепе заявили, что определённые США границы их континентального шельфа не создают территориальных споров с Россией.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв сообщил, что претензии Соединённых Штатов на расширение континентального шельфа в Арктике лишены международно-правовой основы.