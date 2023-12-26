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Член Комиссии ООН по шельфу не слышал об обращении в неё США по Арктике

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Член Комиссии ООН по границам континентального шельфа Эстевао Маханджане сообщил, что не слышал, чтобы Соединённые Штаты обращались в орган в связи со своим недавним заявлением о расширении шельфа.

Об этом пишет РИА Новости.

Он рассказал, что никогда не слышал о том, чтобы Соединённые Штаты подали заявку в Комиссию ООН по границам континентального шельфа.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Госдепартаменте США заявили об увеличении претензий страны на континентальный шельф, территория которого в два раза превышает площадь Калифорнии.

В Госдепе заявили, что определённые США границы их континентального шельфа не создают территориальных споров с Россией.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв сообщил, что претензии Соединённых Штатов на расширение континентального шельфа в Арктике лишены международно-правовой основы.

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