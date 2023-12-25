Политики ЕС должны ответить за разжигание конфликта на Украине и выдачу украинцев, подлежащих мобилизации, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

«Мы знаем, где в Эстонии живут эти люди». Значит, они хотят швырнуть ещё больше детей из рабочего класса в мясорубку, разжигая глупую прокси-войну НАТО и США...? Европейские политики, поддерживающие эту войну, должны быть привлечены к ответственности», — заявил он.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что эстонские власти готовы заняться поиском и выдачей Киеву украинцев призывного возраста и тех, кто подпадает под мобилизацию.

Шеф-корреспондент издания Focus Ульрих Райц также заявил, что в интересах ФРГ вернуть украинцев призывного возраста на Украину.

При этом глава Минюста Германии Марко Бушман заявил, что Берлин не станет выдавать Киеву украинских беженцев для мобилизации.