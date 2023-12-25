RT в Telegram
Подпишись

Евродепутат Уоллес призвал ЕС понести ответственность за мобилизацию украинцев

Короткая ссылка
Политики ЕС должны ответить за разжигание конфликта на Украине и выдачу украинцев, подлежащих мобилизации, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

«Мы знаем, где в Эстонии живут эти люди». Значит, они хотят швырнуть ещё больше детей из рабочего класса в мясорубку, разжигая глупую прокси-войну НАТО и США...? Европейские политики, поддерживающие эту войну, должны быть привлечены к ответственности», — заявил он.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что эстонские власти готовы заняться поиском и выдачей Киеву украинцев призывного возраста и тех, кто подпадает под мобилизацию.

Шеф-корреспондент издания Focus Ульрих Райц также заявил, что в интересах ФРГ вернуть украинцев призывного возраста на Украину.

При этом глава Минюста Германии Марко Бушман заявил, что Берлин не станет выдавать Киеву украинских беженцев для мобилизации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить