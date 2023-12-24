Focus: в интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на Украину

Шеф-корреспондент издания Focus Ульрих Райц заявил, что в интересах ФРГ вернуть украинцев призывного возраста на Украину.

По его словам, на этой неделе были две новости, которые были замолчаны, и они ставят большой вопрос: действительно ли Германия правильно относится к украинцам, которые находятся в стране?

Так, первая новость, которая ошеломляет, как заявил Райц, заключается в том, что Федеральная счётная палата установила, что менее половины украинцев, которые проходят интеграционные курсы, заканчивают их успешно.

«Большинство из них, по данным Федеральной счётной палаты, проваливают экзамен по немецкому языку», — отметил он.



Кроме того, корреспондент заявил, что, по данным Федерального министерства внутренних дел, в Германии проживают 190 тыс. украинских мужчин призывного возраста, а, по данным европейского статистического агентства Eurostat, в целом по Европе годных к военной службе украинских мужчин — 650 тыс.



«Мы отвечаем на призыв министра обороны Украины Умерова — сделать так, чтобы украинские мужчины, находящиеся в Европе, вернулись на Украину, на это мы отвечаем «нет». В этом мы не участвуем... Разве это не было бы в интересах Германии?» — сказал Райц.



Подробнее — в материале ИноТВ.

22 декабря глава Минюста Германии Марко Бушман заявил, что Берлин не станет выдавать Киеву украинских беженцев для мобилизации.

23 декабря министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что эстонские власти готовы заняться поиском и выдачей Киеву украинцев призывного возраста и тех, кто подпадает под мобилизацию.