Министр Ляэнеметс: Таллин готов выдавать Киеву украинцев призывного возраста
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В интервью телеканалу ERR он сообщил, что правительству известно, где находятся прибывшие в страну украинские беженцы и чем они занимаются.
«Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этих людей и передачей их Украине», — добавил министр.
Ляэнеметс отметил, что внесёт письменное предложение о заключении такого соглашения между странами.
Ранее глава Минюста Германии Марко Бушман заявил, что Берлин не станет выдавать Киеву украинских беженцев для мобилизации.