Министр Ляэнеметс: Таллин готов выдавать Киеву украинцев призывного возраста

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что эстонские власти готовы заняться поиском и выдачей Киеву украинцев призывного возраста и тех, кто попадает под мобилизацию.

В интервью телеканалу ERR он сообщил, что правительству известно, где находятся прибывшие в страну украинские беженцы и чем они занимаются.

«Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этих людей и передачей их Украине», — добавил министр.

Ляэнеметс отметил, что внесёт письменное предложение о заключении такого соглашения между странами.

Ранее глава Минюста Германии Марко Бушман заявил, что Берлин не станет выдавать Киеву украинских беженцев для мобилизации.