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Министр Ляэнеметс: Таллин готов выдавать Киеву украинцев призывного возраста

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Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что эстонские власти готовы заняться поиском и выдачей Киеву украинцев призывного возраста и тех, кто попадает под мобилизацию.
Министр Ляэнеметс: Таллин готов выдавать Киеву украинцев призывного возраста
  • Gettyimages.ru

В интервью телеканалу ERR он сообщил, что правительству известно, где находятся прибывшие в страну украинские беженцы и чем они занимаются.

«Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этих людей и передачей их Украине», — добавил министр.

Ляэнеметс отметил, что внесёт письменное предложение о заключении такого соглашения между странами.

Ранее глава Минюста Германии Марко Бушман заявил, что Берлин не станет выдавать Киеву украинских беженцев для мобилизации.

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