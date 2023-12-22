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Полиция Чехии: обнаруженный в центре Праги предмет оказался муляжом гранаты

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Полиция Чехии заявила, что обнаружила муляж гранаты в центре Праги на площади И.П. Павлова.

«Ограничения на месте происшествия сняты. По словам сапёра, речь шла лишь о муляже гранаты», — говорится в сообщении правоохранителей в соцсетях.

21 декабря в чешском МВД сообщили, что устроивший стрельбу в университете в центре Праги обезврежен.

По последним данным, жертвами стрельбы в Праге стали 14 человек.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что чешские власти приняли решение объявить субботу, 23 декабря, днём государственного траура по жертвам стрельбы.

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