Полиция Чехии: обнаруженный в центре Праги предмет оказался муляжом гранаты

Полиция Чехии заявила, что обнаружила муляж гранаты в центре Праги на площади И.П. Павлова.

«Ограничения на месте происшествия сняты. По словам сапёра, речь шла лишь о муляже гранаты», — говорится в сообщении правоохранителей в соцсетях.

21 декабря в чешском МВД сообщили, что устроивший стрельбу в университете в центре Праги обезврежен.

По последним данным, жертвами стрельбы в Праге стали 14 человек.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что чешские власти приняли решение объявить субботу, 23 декабря, днём государственного траура по жертвам стрельбы.