Полиция Чехии: обнаруженный в центре Праги предмет оказался муляжом гранаты
«Ограничения на месте происшествия сняты. По словам сапёра, речь шла лишь о муляже гранаты», — говорится в сообщении правоохранителей в соцсетях.
21 декабря в чешском МВД сообщили, что устроивший стрельбу в университете в центре Праги обезврежен.
По последним данным, жертвами стрельбы в Праге стали 14 человек.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что чешские власти приняли решение объявить субботу, 23 декабря, днём государственного траура по жертвам стрельбы.