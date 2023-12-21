Полиция: устроивший стрельбу в центре Праги обезврежен
- AP
«Стрелок устранён! В настоящее время всё здание эвакуируется, есть несколько погибших и десятки раненых», — сообщили в МВД.
Полиция ранее заявила, что стрельба произошла в образовательном учреждении на площади Яна Палаха в центре Праги, есть пострадавшие и погибшие.
СМИ сообщили, что стрелявший находился на крыше факультета искусств Карлова университета. Как рассказали источники Mladá fronta DNES, речь идёт о «стрельбе, которую устроил обезумевший вооружённый человек».