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Полиция: устроивший стрельбу в центре Праги обезврежен

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Устроивший стрельбу в университете в центре Праги обезврежен, сообщает полиция столицы. Сейчас всё здание университета эвакуируется. На месте происшествия есть несколько погибших, десятки людей пострадали.
Полиция: устроивший стрельбу в центре Праги обезврежен
  • AP

«Стрелок устранён! В настоящее время всё здание эвакуируется, есть несколько погибших и десятки раненых», — сообщили в МВД.

Полиция ранее заявила, что стрельба произошла в образовательном учреждении на площади Яна Палаха в центре Праги, есть пострадавшие и погибшие.

СМИ сообщили, что стрелявший находился на крыше факультета искусств Карлова университета. Как рассказали источники Mladá fronta DNES, речь идёт о «стрельбе, которую устроил обезумевший вооружённый человек».

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