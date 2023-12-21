MF DNES: стрельбу в центре Праги устроил «обезумевший» злоумышленник

Стрельбу на факультете искусств Карлова университета в центре Праги устроил «обезумевший» злоумышленник, сообщают источники Mladá fronta DNES.

По имеющимся данным, полиция вызвала на место происшествия патрули и подкрепления из других районов.

Как рассказали изданию источники, речь идёт о «стрельбе, которую устроил обезумевший вооружённый человек».

Полиция сообщила, что стрельба произошла в образовательном учреждении на площади Яна Палаха в центре Праги, есть пострадавшие и погибшие. СМИ сообщили, что стрелявший находился на крыше факультета искусств Карлова университета.