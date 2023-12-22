Confidencial: Испания наложила вето на участие ЕС в операции США в Красном море

Испания наложила вето на участие Европейского союза в возглавляемой Соединёнными Штатами операции по обеспечению безопасности торговых судов в Красном море от атак со стороны хуситов.

Об этом пишет газета El Confidencial.

20 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны объединения примут участие в миссии США по охране судоходства в Красном море.

При этом уже 21 декабря власти Испании изменили свою позицию по этому вопросу и наложили вето на принятое ЕС решение.

Как пишет газета, Мадрид не объяснил изменение своей позиции партнёрам.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда. Операция носит название «Страж процветания». Её задачей станет решение проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива для свободы судоходства.

Йеменские хуситы после этого пригрозили атаковать суда стран, примкнувших к американской коалиции. Военная хроника рассказала, какие ракеты есть на вооружении у йеменских хуситов.