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Confidencial: Испания наложила вето на участие ЕС в операции США в Красном море

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Испания наложила вето на участие Европейского союза в возглавляемой Соединёнными Штатами операции по обеспечению безопасности торговых судов в Красном море от атак со стороны хуситов.
Confidencial: Испания наложила вето на участие ЕС в операции США в Красном море
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета El Confidencial.

20 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны объединения примут участие в миссии США по охране судоходства в Красном море.

При этом уже 21 декабря власти Испании изменили свою позицию по этому вопросу и наложили вето на принятое ЕС решение.

Как пишет газета, Мадрид не объяснил изменение своей позиции партнёрам.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда. Операция носит название «Страж процветания». Её задачей станет решение проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива для свободы судоходства.

Йеменские хуситы после этого пригрозили атаковать суда стран, примкнувших к американской коалиции. Военная хроника рассказала, какие ракеты есть на вооружении у йеменских хуситов.

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