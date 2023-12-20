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Боррель: страны ЕС примут участие в миссии США в Красном море

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Страны Европейского союза примут участие в миссии США по охране судоходства в Красном море, где йеменские хуситы продолжают атаковать коммерческие суда, связанные с Израилем. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель: страны ЕС примут участие в миссии США в Красном море
  • РИА Новости

Как заявил европейский чиновник, «безответственные действия хуситов» представляют угрозу свободе судоходства в Красном море.

«На внеочередном заседании постоянных представителей стран ЕС, которое я созвал сегодня, государства-члены согласились внести свой вклад в американскую операцию Prosperity Guardian посредством операции Atalanta», — сказал Боррель в соцсети X (бывший Twitter).

По информации Financial Times, США и пять их союзников планируют создать в Красном море коридор безопасности.

Шеф Пентагона ранее заявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда. Операция носит название «Страж процветания».

Её задачей станет решение проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива для свободы судоходства.

Йеменские хуситы после этого пригрозили атаковать суда стран, примкнувших к американской коалиции. Военная хроника рассказала, какие ракеты есть на вооружении у йеменских хуситов.

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