FT: США планируют создать в Красном море коридор безопасности

США и пять их союзников планируют создать в Красном море безопасный коридор для коммерческих судов, пишет Financial Times. Источники газеты утверждают, что план военных состоит в том, чтобы защитить суда союзных стран от беспилотников и ракетных атак йеменских хуситов.

РИА Новости

Издание пишет, что план находится на ранней стадии и может измениться. Шеф Пентагона ранее заявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда. Операция носит название «Страж процветания». Её задачей станет решение проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива для свободы судоходства. Йеменские хуситы после этого пригрозили атаковать суда стран, примкнувших к американской коалиции. Военная хроника рассказала, какие ракеты есть на вооружении у йеменских хуситов.