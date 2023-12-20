FT: США планируют создать в Красном море коридор безопасности
- РИА Новости
Издание пишет, что план находится на ранней стадии и может измениться.
Шеф Пентагона ранее заявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда. Операция носит название «Страж процветания».
Её задачей станет решение проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива для свободы судоходства.
Йеменские хуситы после этого пригрозили атаковать суда стран, примкнувших к американской коалиции. Военная хроника рассказала, какие ракеты есть на вооружении у йеменских хуситов.