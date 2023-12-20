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FT: США планируют создать в Красном море коридор безопасности

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США и пять их союзников планируют создать в Красном море безопасный коридор для коммерческих судов, пишет Financial Times. Источники газеты утверждают, что план военных состоит в том, чтобы защитить суда союзных стран от беспилотников и ракетных атак йеменских хуситов.
FT: США планируют создать в Красном море коридор безопасности
  • РИА Новости

Издание пишет, что план находится на ранней стадии и может измениться.

Шеф Пентагона ранее заявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда. Операция носит название «Страж процветания».

Её задачей станет решение проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива для свободы судоходства.

Йеменские хуситы после этого пригрозили атаковать суда стран, примкнувших к американской коалиции. Военная хроника рассказала, какие ракеты есть на вооружении у йеменских хуситов.

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