Захарова отметила попытки Запада применить «майданный» сценарий в Сербии

Запад сейчас пытается применить «майданные» сценарии в Сербии, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Похожее заявление ранее сделала сербский премьер Ана Брнабич, отметив, что оппозиция планировала «майдан» в Белграде, чтобы прийти к власти через революцию.

«Мы видим, как на протяжении многих лет в Сербии, но в том числе, в широком контексте, на Балканах, применяются сценарии майданного продавливания западной воли», — сказала Захарова, комментируя митинги в Сербии после выборов. Её слова приводит ТАСС.

После этого лидеры прозападного оппозиционного блока «Сербия против насилия» заявили, что не согласны с результатами выборов в Белграде, и потребовали аннулировать итоги голосования.

Такое заявление они сделали после того, как стало известно, что коалиция партии президента Сербии Александра Вучича с серьёзным отрывом лидирует на парламентских выборах.

Глава избиркома Сербии заявил, что протестующие напали на представителей РИК.