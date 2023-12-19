Оппозиция в Сербии потребовала отменить результаты выборов и объявила голодовку

Лидеры прозападной оппозиции «Сербия против насилия» заявили, что не согласны с результатами выборов в Белграде и потребовали аннулировать итоги голосования.

Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечается в материале, лидеры «Сербия против насилия» заявили о якобы «подвозе властями» в Белград порядка 40 тысяч избирателей из других городов и из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

Уточняется, что лидеры оппозиции собрали сторонников на протест в перед зданием городской скупщины и администрации столицы Сербии.

Далее тысячи человек перешли к зданию РИК на центральной улице Краля Милана, где перекрыли движение.

Ранее сообщалось, что коалиция партии президента Сербии Александра Вучича с серьёзным отрывом лидирует на парламентских выборах в Сербии.

18 декабря Вучич заявил, что коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» одержала абсолютную победу на парламентских выборах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за выборами в Сербии, которые прошли накануне, Москва приветствует успех правящей партии.