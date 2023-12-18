В Кремле приветствуют успех правящей партии Сербии на выборах

В Кремле следят за выборами в Сербии, которые прошли накануне, Москва приветствует успех правящей партии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, это поможет дальнейшему развитию отношений Сербии и России.

«Мы действительно очень внимательно за этим следим. Это исключительно внутреннее дело Сербии, дружественной для нас Сербии, братской для нас Сербии», — сказал Песков.

Россия рассчитывает, что траектория дальнейшего укрепления дружбы двух стран и взаимовыгодного и взаимоуважительного взаимодействия будет продолжена, подчеркнул он.

Утром 18 декабря президент Сербии Александр Вучич заявил, что коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» одержала абсолютную победу на парламентских выборах.