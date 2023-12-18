В Кремле приветствуют успех правящей партии Сербии на выборах
Как отметил представитель Кремля, это поможет дальнейшему развитию отношений Сербии и России.
«Мы действительно очень внимательно за этим следим. Это исключительно внутреннее дело Сербии, дружественной для нас Сербии, братской для нас Сербии», — сказал Песков.
Россия рассчитывает, что траектория дальнейшего укрепления дружбы двух стран и взаимовыгодного и взаимоуважительного взаимодействия будет продолжена, подчеркнул он.
Утром 18 декабря президент Сербии Александр Вучич заявил, что коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» одержала абсолютную победу на парламентских выборах.