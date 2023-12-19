Коалиция партии Вучича лидирует на парламентских выборах в Сербии

Коалиция партии президента Сербии Александра Вучича с серьёзным отрывом лидирует на парламентских выборах в Сербии.

Как передаёт RT Balkan, по данным местного избиркома, после обработки 96,68% бюллетеней с избирательных участков коалиция «Сербия не смеет останавливаться» получила 46,71% голосов.

На втором месте находится оппозиционный блок «Сербия против насилия», набравший 23,58%.

У остальных партий — менее 7%.

18 декабря Вучич заявил, что коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» одержала абсолютную победу на парламентских выборах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за выборами в Сербии, которые прошли накануне, Москва приветствует успех правящей партии.