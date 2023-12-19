Премьер Сербии сообщила о подготовке оппозиционерами «майдана» в Белграде

Сторонники оппозиции готовили в Белграде «майдан», но этого не случится, заявила сербский премьер Ана Брнабич.

«Было абсолютно ясно, что оппозиция это готовила... Их кампания фокусировалась только на ненависти к Вучичу... Они планировали «майдан» в Белграде, чтобы прийти к власти через революцию, — это не пройдёт», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что коалиция партии президента Сербии Александра Вучича с серьёзным отрывом лидирует на парламентских выборах в Сербии.

После этого лидеры прозападного оппозиционного блока «Сербия против насилия» заявили, что не согласны с результатами выборов в Белграде, и потребовали аннулировать итоги голосования.

Глава избиркома Сербии заявил, что протестующие напали на представителей РИК.