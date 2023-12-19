Глава избиркома Сербии заявил, что протестующие напали на представителей РИК
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Об этом сообщил глава ведомства Владимир Димитриевич.
«Сегодня вечером физическому нападению подверглись директор Республиканского управления статистики Миладин Ковачевич и его коллеги», — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, протестующие напали на нескольких членов РИК и на кандидатов в депутаты от блока «Сербия против насилия», добавил Димитриевич.
Он заявил о необходимости осудить подобные действия и наказать должным образом всех виновных.
Ранее сообщалось, что коалиция партии президента Сербии Александра Вучича с серьёзным отрывом лидирует на парламентских выборах в Сербии.
После этого лидеры прозападной оппозиции «Сербия против насилия» заявили, что не согласны с результатами выборов в Белграде и потребовали аннулировать итоги голосования.