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Глава избиркома Сербии заявил, что протестующие напали на представителей РИК

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В Белграде протестующие участники движения «Сербия против насилия», которые выразили своё несогласие с итогами муниципальных выборов в столице, напали на сотрудников Республиканской избирательной комиссии (РИК) Сербии.
Глава избиркома Сербии заявил, что протестующие напали на представителей РИК
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом сообщил глава ведомства Владимир Димитриевич.

«Сегодня вечером физическому нападению подверглись директор Республиканского управления статистики Миладин Ковачевич и его коллеги», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, протестующие напали на нескольких членов РИК и на кандидатов в депутаты от блока «Сербия против насилия», добавил Димитриевич.

Он заявил о необходимости осудить подобные действия и наказать должным образом всех виновных. 

Ранее сообщалось, что коалиция партии президента Сербии Александра Вучича с серьёзным отрывом лидирует на парламентских выборах в Сербии.

После этого лидеры прозападной оппозиции «Сербия против насилия» заявили, что не согласны с результатами выборов в Белграде и потребовали аннулировать итоги голосования.

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