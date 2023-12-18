Минобороны Польши: ликвидацию комиссии по крушению Ту-154 нельзя оспорить

Решение о ликвидации подкомиссии польского Минобороны под руководством Антония Мачеревича, которая занималась повторным расследованием крушения самолёта под Смоленском, нельзя оспорить.

Об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на пресс-секретаря польского оборонного ведомства Януша Сеймея.

Так он прокомментировал слова Мачеревича о желании продолжить работу органа.

15 декабря министр внутренних дел Марчин Кервиньский заявил, что время теорий заговора и лжи закончилось. По его словам, рапорт бывшего министра внутренних дел Ежи Миллера «подробно объяснил причины той страшной катастрофы» честным, комплексным и глубоким образом.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш подписал решение о ликвидации комиссии по повторному расследованию авиакатастрофы. Как заявил заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик, комиссия тратила деньги не по назначению и лгала людям.

Самолёт Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный, в результате чего погибли 96 членов польской делегации.