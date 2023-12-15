Замминистра Томчик: польская комиссия по расследованию крушения Ту-154 лгала

Польская комиссия, которая расследовала крушение Ту-154 под Смоленском, тратила деньги не по назначению и лгала людям, утверждает заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик.

«По вопросу смоленской комиссии происходило всё самое худшее — использование государственных средств не по назначению, ложь», — сказал Томчик журналистам.

Теперь же власти положили конец тратам сотен миллионов злотых, «которые не имеют ничего общего с расследованием, но связаны с политикой», подчеркнул он. Слова Томчика приводит РИА Новости.

15 декабря министр внутренних дел Марчин Кервиньский заявил, что время теорий заговора и лжи закончилось. По его словам, рапорт бывшего министра внутренних дел Ежи Миллера «подробно объяснил причины той страшной катастрофы» честным, комплексным и глубоким образом.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш подписал решение о ликвидации комиссии по повторному расследованию авиакатастрофы.

Самолёт Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный, в результате чего погибли 96 членов польской делегации.

Расследование инцидента проводили параллельно российская и польская стороны, активно взаимодействуя. В 2011 году МАК опубликовал окончательный отчёт о результатах технического расследования. В нём были сделаны выводы об основной причине крушения. Ей было названо решение экипажа не уходить на запасной аэродром, помимо этого были отмечены недостатки в обеспечении полёта и подготовке экипажа.

Такие же выводы сделала и первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера. Эксперты заключили, что президентский самолёт опустился ниже дозволенного минимума при заходе на посадку, не обращая внимания на густой туман, также указав при этом на якобы на ошибочные действия со стороны диспетчеров.