МВД Польши откажется от версии о том, что Россия виновата в крушении самолёта Ту-154 в 2010 году под Смоленском, в результате которого погиб президент республики Лех Качиньский. Как заявил польский министр внутренних дел Марчин Кервиньский, время теорий заговора и лжи закончилось.

Как сказал глава МВД, выступая перед журналистами, «это вопрос честного выяснения государством того, что случилось», а рапорт бывшего министра внутренних дел Ежи Миллера «подробно объяснил причины той страшной катастрофы» честным, комплексным и глубоким образом.

«Это официальный документ, который, конечно, в последние годы пытались уничтожить люди типа пана Мачеревича», — цитирует нынешнего главу МВД РИА Новости.

Антони Мачеревич возглавлял польскую комиссию, которая повторно расследовала обстоятельства смоленской авиакатастрофы. В апреле комиссия подала в прокуратуру заявление о подозрении совершения покушения на жизнь Леха Качиньского и других 95 пассажиров.

При этом в сентябре 2022 года польский телеканал ТВН24 показал журналистское расследование, авторы которого обвинили подкомиссию в фальсификации и подтасовке фактов, сообщал ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре того же года заявил, что польские власти отказываются смотреть правде в глаза и признавать трагическим происшествием крушение Ту-154.

Самолёт Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный, в результате чего погибли 96 членов польской делегации.

Польская прокуратура требовала арестовать трёх авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения самолёта.

Тогда зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал планы Варшавы «русофобской истерией». Он подчеркнул, что арест или выдача российских граждан польской стороне невозможны.